Öğretmenler, okulun 300 metrelik duvarını boyadı

KIRIKKALE'de özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü kurumun 40 öğretmeni, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulun 300 metrelik istinat duvarını rengarenk boyadı.

Osmangazi Mahallesi'nde bulunan kentin ilk ve tek özel uygulama okulu olan, Mehmet Işıtan Eğitim ve Uygulama Okulu'nda bir hafta sonra başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar sürüyor. Okulun 40 öğretmeni, özel öğrenciler için bu yıl yeni binasına taşınan okulun istinat duvarını boyama kararı aldı. Okul Müdürü Sami Yanık'ın da desteklediği uygulama ile öğretmenler, 110 özel öğrencinin eğitim göreceği okulun 300 metrelik istinat duvarını boyadı. Öğretmenler, ellerine aldıkları fırçalar ile duvarı farklı renklerde rengarenk boyadı.

'CIVIL CIVIL BİR OKUL OLSUN İSTEDİK'

Okul Müdürü Sami Yanık, yeni eğitim öğretim yılının öğretmenler ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Kırıkkale'nin ilk ve tek özel uygulama okulunda görev yapmanın kendisine nasip olduğunu söyleyen Yanık, "Sağ olsun öğretmenlerimizle birlikte yeni bir okulu el birliği ile birlikte güzelleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız, çocuklarımızın iyi bir okulda eğitim öğretim almaları. Boya fikrini öğretmen arkadaşlarımızla konuştuk, ekip ruhu içerisinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizi güzel bir ortamda karşılayalım istedik, cıvıl cıvıl bir okul olsun istedik, onun için çalışıyoruz. Burada eğitim öğrenim gören çocuklar özel çocuklar. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz özel. O yüzden bu çocuklarla çalışmak herkese nasip olmaz" dedi.