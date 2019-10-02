Son Dakika Haberleri: Öğretmenler okulun yenilenmesine vesile oldu
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Öğretmenler okulun yenilenmesine vesile oldu

1 saat önce

Kulp'ta öğretmenler hazırladıkları projeyle okulunu yeniledi.

Öğretmenler okulun yenilenmesine vesile oldu, System.String[]

Kulp'ta öğretmenler hazırladıkları projeyle okulunu yeniledi.

Kulp Anaokulunda görev yapan öğretmenlerin hazırladığı "Merkezimizde Çocuk Var" projesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan 81 bin lira destek aldı.

Bu sayede okulun tamamı yenilenerek, eksikleri giderildi.

Karacadağ, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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