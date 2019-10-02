Öğretmenler okulun yenilenmesine vesile oldu
1 saat önce
Kulp'ta öğretmenler hazırladıkları projeyle okulunu yeniledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:26 Kaynak: AA
Kulp'ta öğretmenler hazırladıkları projeyle okulunu yeniledi.
Kulp Anaokulunda görev yapan öğretmenlerin hazırladığı "Merkezimizde Çocuk Var" projesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan 81 bin lira destek aldı.
Bu sayede okulun tamamı yenilenerek, eksikleri giderildi.
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