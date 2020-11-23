Öğretmenler "Otağ-ı Muallim" ile günün stresini atıyor - Son Dakika

Öğretmenler "Otağ-ı Muallim" ile günün stresini atıyor

23.11.2020 11:05
Öğretmenler

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 2 yıl önce eğitim-öğretime başlayan Şehit İbrahim Betin İlkokulu'nda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Öğretmenler odası, huzur odası, huzur adası olmalı" sözlerinden yola çıkılarak yeni nesil bir öğretmenler odası hazırlandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 2 yıl önce eğitim-öğretime başlayan Şehit İbrahim Betin İlkokulu'nda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Öğretmenler odası, huzur odası, huzur adası olmalı" sözlerinden yola çıkılarak yeni nesil bir öğretmenler odası hazırlandı.

"Kütüphane, Spor Salonu, Akıl Zeka Atölyesi, Tasarım Beceri Atölyesi, Hayal Dünyam-Bizim Bahçe, Çok Amaçlı Salon, Destek Eğitim Sınıfı ve Oyun Terapi" gibi alanlardan oluşan "Otağ-ı Muallim", öğretmenlerin enerji depolaması için tasarlandı.

Okulda ayrıca öğrenciler için açık sınıf, sebze yetiştirdikleri bir alan ve kodlama sınıfları da bulunuyor.

Şehit İbrahim Betin İlkokulu Müdürü Selçuk Erkoç, AA muhabirine, "Otağ-ı Muallim"in 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde açıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Öğretmenler odası, huzur odası, huzur adası olmalı" sözünden yola çıktıklarını anlatan Erkoç, "Öğretmenlerimize anketle sorduk, ihtiyaçlarını listeledik. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni nesil öğretmenler odasını 'Otağ-ı Muallim' olarak belirledik." dedi.

Erkoç, öğretmenlerin yeteneklerini sergileyebilecekleri, mutlu bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, bunun sonucunda öğretmenlerin de eğitim ve öğretim faaliyetlerinde iş veriminin arttığını dile getirdi.

"Otağ-ı Muallim"de özel tasarım, beceri atölyesi, müzik alanı, strateji ve akıl oyunları alanı, yaşam, beceri alanı, resim atölyesi, okuma köşesi ve masaj koltuğunun olduğu birçok alanın bulunduğunu anlatan Erkoç, "Otağ-ı Muallim'in kaynağı öğretmenler tarafından sağlandı. Kendi imkanlarıyla, evlerindeki malzemeleri getirerek, yaşam alanı oluşturdular. Sponsorlar aracılığıyla da bu hale getirmekten gurur duyuyoruz. Otağ-ı Muallim'in okula hiçbir maliyeti olmadı. Burada ikili ilişkiler ve öğretmenlerinizin emeği çok önemli. Otağ-ı Muallim'in iş verimini artırdığını düşünüyorum." diye konuştu.

Erkoç, okulda iki öğretmenler odasının olduğunu hatırlatarak, "Otağ-ı Muallim"i ders sonrasında kullandıklarını aktardı.

"Otağ-ı Muallim"in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hemen önce hayata geçirildiğini dile getiren Erkoç, şunları kaydetti:

"Mutlu öğretmen, mutlu öğrenci, mutlu veli olması gerekiyor. 2023 eğitim vizyonu perspektifinde de 'öğren, yap, ol' projesi kapsamında öğretmenlerimiz okulu çok özlediklerini belirtti. Öğretmen arkadaşlarımız çok fedakar. Okulun kapalı olduğu dönemde vefa sosyal destek gruplarında çalıştılar. İnşallah pandemi sürecinin en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum. Bizler öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Bir an önce öğrencilerimize, öğretmenlerimize yüz yüze eğitimle kavuşmak istiyoruz."

"Burası bizim huzur adamız"

Müdür Yardımcısı Hüseyin Taşpınar ise 14 yıldır sınıf öğretmeni olduğunu, bu okulda da 1 yıldır görev yaptığını anımsatarak, "Otağ-ı Muallim, öğretmenler arası birlik ve beraberliği sağlayabildiğimiz, aynı zamanda kurum kültürünün oluştuğu bir yer. Öğretmenlerimiz serbest zamanlarında burada vakit geçiriyorlar. Kendi aralarında yeni eğitim, öğretim yöntem ve tekniklerini konuşabildikleri, rahat ve huzurlu vakit geçirdikleri bir ortam burası." dedi.

14 yıllık sınıf öğretmeni Hayrunisa Savaş da Şehit İbrahim Betin İlkokulu'na yeni atandığını aktararak, "Daha önce görev yaptığım hiçbir okulda, bu kadar öğretmenine değer veren, bu kadar ekip ruhuyla çalışılan bir ortamla karşılaşmadım. Otağ-ı Muallim'i gördüğümde okul müdürümüzün bir yönetici değil lider olduğunu anladım. Henüz bir haftadır bu okulda görev yapıyorum. Otağ-ı Muallim öğretmenlerin kafalarını dağıtıp dinlenebileceği bir ortam. Öğretmenin kendini değerli hissetmesi, bunu öğrencilerine yansıtması ve bu sinerjinin velilere yansıması muhteşem bir şey, eğitimin kalitesini arttırıcı. Burası bizim huzur adamız." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Gülsezin Gençoğlu ise iki yıldır görev yaptığı okulda kurulan "Otağ-ı Muallim"de takı tasarımı yaparak vakit geçirdiğini anlattı.

"Otağ-ı Muallim"i ders aralarında değil de dersten sonra dinlenmek için kullandıklarını belirten Gençoğlu, "Arkadaşlarımızla vakit geçirmek için burayı kullanıyoruz. Teneffüslerde arkadaşlarla konuşmak mümkün olmuyor, bazen nöbetçi oluyoruz, bir araya gelemiyoruz. Ders sonlarında burada bulunmak çok hoşumuza gidiyor." ifadesini kullandı.

"Otağ-ı Muallim"de bir papağan, iki muhabbet kuşu ve çeşitli süs bitkileri yetiştiren 12 yıllık sınıf öğretmeni Aysel Şahin de ders çıkışlarında günün yorgunluğunu yeni nesil öğretmen odasında attığını, bir sonraki güne daha enerjik başladıklarını söyledi.

23 yıllık sınıf öğretmeni Yelda Turhan ise şunları kaydetti:

"Öğretmenlikte tecrübe yok. Her sene yeni şeyler öğreniyoruz, hayatımıza yeni şeyler katıyoruz. Öğrenmenin sınırı yok. 2 yıldır bu okulda çalışıyorum. Otağ-ı Muallim'de kendimizi çok özel ve değerli hissediyoruz. Hiç okuldan ayrılmadan, okul ortamından uzaklaşıp farklı bir aleme geliyoruz. Kendimizi yeniden şarj edip, mutlu ve huzurlu bir şekilde dersimize gidebiliyoruz. Bizim mutluluğumuz, enerjimiz çocuklara yansıyor, daha güzel ders işliyoruz. Mutlu öğretmenler, mutlu çocuklar oluyor."

Ziya Selçuk, Nesil, Şehit, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmenler 'Otağ-ı Muallim' ile günün stresini atıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Haftaya 17 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,80'den işlem görüyor İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Fortuna Sittard Feyenoord'a kaybetti, ligin son sırasına demir attı Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı
Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor         
10:41
Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı         
10:35
23-29 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 23-29 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
10:21
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek         
10:05
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi         
09:22
4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı         
09:14
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 11:11:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmenler "Otağ-ı Muallim" ile günün stresini atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei