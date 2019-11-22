Öğretmenler peygamber sevgisini anlatmak için kamera karşısına geçti

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, Peygamber Efendimizi anlatmak için kamera karşısına geçti.

Peygamber Efendimizin alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri kamera karşına geçerek peygamber sevgisini anlattı. Lise Müdürü Karakuş, "Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle birçok programa imza attık. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed aleyhisselamı anlatmak, onu bütün insanlara yaymak bir çaba gerektirir. Dolayısıyla bizler de imam hatip lisesi olarak bu haftayı vesile ederek efendimizi anlatmaya çaba gösterdik. Öğretmenlerimiz ile birlikte bir sinevizyon hazırlayarak farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu.

Hazırlanan çalışmada öğretmenler kamera karşısına geçerek, "Sizin en hayırlınız kadınlara iyi davrananınızdır" hadis-i şerifini okuyarak topluma mesaj verdi.