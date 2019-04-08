Öğretmenler Polis Üniformasıyla Ders Anlattı

Gümüşhane'de Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir ilkokulda öğretmenler, polis üniformasıyla derslere girdi.

Gümüşhane'de Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir ilkokulda öğretmenler, polis üniformasıyla derslere girdi.



Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Dumlupınar İlkokulu ile Polis Haftası'na ilişkin ortaklaşa etkinlik düzenledi.



Etkinlik kapsamında bazı öğretmenler, trafik polisi, toplum destekli polis, asayiş ve yunus ekiplerinin üniformalarını giyerek derslere girdi.



Bazı öğrencilere de polis kıyafetinin giydirildiği görülen etkinlikte, öğrencilere kitap yapışkanları da hediye edildi.



Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökay Topçu, içinde bulunulan haftanın Polis Haftası olduğuna işaret ederek, Polis teşkilatının 174. yıl dönümünü farklı bir etkinlikle çocuklarla kutlamak istediklerini söyledi.



Çocuklara emniyet teşkilatı olarak her daim yanlarında olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını kaydeden Topçu, "Kendimizi hatırlatmak için okul ziyaretimizi yaptık. Bugün öğretmenlerimiz de polis üniforması giyerek çocuklarımıza ders verecekler. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı çok seviyoruz." diye konuştu.



Dumlupınar İlkokulu Müdürü Abdulkerim Özkök de etkinliğin çocuklarla polis teşkilatı arasındaki bağı kuvvetlendirdiğine inancını dile getirerek, "Öğretmen arkadaşlarımız farkındalık yaratmak adına polis üniformasıyla derslere girdiler. Bu vesile ile tüm şehitlerimize rahmet diliyor, polislerimizin haftasını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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