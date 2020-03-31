Öğretmenler sağlık çalışanları için evlerini atölyeye çevirdi - Son Dakika
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Öğretmenler sağlık çalışanları için evlerini atölyeye çevirdi

6 saat önce

Kastamonu'da 10 öğretmen, sağlık çalışanları için "siper maske" üretimine başladı.

Kastamonu'da 10 öğretmen, sağlık çalışanları için "siper maske" üretimine başladı.

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi öncülüğünde, 3D yazıcısı olan 7 okulun öğretmenleri Hakkı Münip Buyan, Burhan Turgut, Cumhur Torun, Mehmet Akyer, Hakan Akdağ, Özgür Şenyüz, Turgay İlhan, Ömer Faruk Kor, Tansu Yılmaz ve Esra Yılmaz, küçük bir atölyeye dönüştürdükleri evlerinin bir odasında siper maske üretimi yapıyor.

Öğretmenlerin ürettiği 250 maske, sağlık çalışanları tarafından kullanılmak üzere Kastamonu Sağlık Müdürlüğü ve Kastamonu Devlet Hastanesine teslim edildi.

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Atasever Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle Türkiye'nin de mücadele ettiğini, bu konuda her Türk vatandaşı gibi kendilerine de önemli görevler düştüğünün bilincinde olduklarını söyledi.

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi olarak bu konuda neler yapabileceklerini düşünürken İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve 3D yazıcısı bulunan okulların idareci ve öğretmenleri ile irtibata geçtiklerini aktaran diyen Yiğit, görüşmeler sonucunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesinde çalışan sağlıkçılar için siper maske üretmeye karar verdiklerini anlattı.

Okulların bu süreçte kapalı olduğunu anımsatan Yiğit, şunları dile getirdi:

"Okulların kapalı olması nedeniyle öğretmenlerimiz evlerine yazıcıyı götürerek evlerinin bir odasını adeta atölyeye çevirdiler. Evlerinin odalarında maske üretimine başladılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu süreçte her zaman yanımızda oldu ve malzeme desteği verdi. Öğretmenlerimiz de sağ olsunlar görevden kaçmadılar. Evlerinde, ailelerinin yanında maske üretmeye başladılar. Sağlıkçılarımıza bu süreçte çok önemli görevler düşüyor. Bu kutsal görevi fazlasıyla yerine getiriyorlar. Biz de öğretmenler olarak bu kutsal görevde onların yanındayız. Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Siper maske üretimine devam edeceklerini vurgulayan Yiğit, "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

"Bir maskenin basımı yaklaşık 2 saat sürüyor"

Kastamonu Bilim Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Burhan Turgut da teknoloji tasarım öğretmeni Hakkı Münip Buyan ve okul müdürünün teşvikiyle maske üretimine başladıklarını belirtti.

Sıkıntılı süreçlerde herkesin yapması gerekenler olduğunu ifade eden Turgut, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben de bilgisayar ve 3D yazıcıyı evimin bir odasına yerleştirip üretime başladım. Maske üretimi yaparken 5 ve 6 yaşındaki çocuklarım da sürece dahil oldu. Onlar da baskı almayı öğrendi. Ben uyuduğum zamanlarda bazen onlar da baskı alınması için makineyi çalıştırabiliyorlar. Yaklaşık 10 gün önce başladığımız çalışmalarda neredeyse geceleri hiç uyumadan maske basımına devam ediyoruz. Bir maskenin basımı yaklaşık 2 saat sürüyor. Sağlık çalışanlarımızın sağlığı için gece de olsa kalkıp makinenin baskıya devam etmesi için çalışıyoruz."

Turgut, sağlıkçıların yanında olduklarının altını çizerek, sıkıntılı süreç bitene kadar işlerinin bitmeyeceğini ve üretime devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öğretmenler sağlık çalışanları için evlerini atölyeye çevirdi

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:08 Kaynak: AA

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