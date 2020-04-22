Öğretmenler sağlık çalışanları için seferber oldu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir lisede görevli öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretiyor.

Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli yaklaşık 20 öğretmen, salgın nedeniyle izinli olmalarına rağmen, yaklaşık iki haftadır sağlık çalışanlarına destek için mesai harcıyor.

Öğretmenler, okulda günlük ürettikleri bin maskeyi, sağlık personeline dağıtılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırıyor.

Okul müdürü Bekir Behçet Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede her şeyi devletten beklemenin yanlış olduğunu söyledi.

Bu kapsamda sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan maskenin üretimi için kolları sıvadıklarını belirten Yazıcıoğlu, "Sayın Bakanımızın direktifleri doğrultusunda öğretmen arkadaşlarımızın destek ve fedakarlığıyla, evde oturmak yerine maske üreterek İl Sağlık Müdürlüğüne veriyoruz." dedi.

Yazıcıoğlu, Bakanlığın desteğiyle maske kesim makinesi satın aldıklarını anlatarak, "Makinede kesilerek şekil verilen kumaşı öğretmen arkadaşlarımız dikiş makinelerinde elle dikiyor, burun teli ve kulak lastiği takıyor. Son olarak yüksek ısıda ütüleyip sterilize ederek kullanıma hazır hale getiriyor." diye konuştu.

Okulun moda tasarım teknolojisi öğretmeni Aynur Solak ise ülkenin zor günlerinde "çorbada bizim de tuzumuz olsun" diyerek maske üretimine başladıklarını ifade etti.

Gönüllü olarak hafta içi okulda maske üretimine katıldığını dile getiren Solak, "Ülkemizin bu zor günlerinde müdürümüzü, Bakanlığımızı ve özellikle de sağlık çalışanlarımızı desteklemek amacıyla üretim yapmaya çalışıyoruz. Hiç bir zorlama olmaksızın buraya geliyoruz, elimizden geldiğince hijyenik koşullarda çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.