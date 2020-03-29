Öğretmenler, sağlık çalışanları için siperli maske üretiyor - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğretmenler, sağlık çalışanları için siperli maske üretimine başladı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının temel ihtiyacı haline gelen siperli maske ihtiyacı için kolları sıvadı.

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3D yazıcılarla siperli maske üretimine başlandı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, yaptığı açıklamada, yaşanan bu salgında sağlık çalışanlarına katkıda bulunmak amacıyla maske ürettiklerini belirtti.

Okullardaki 3D yazıcıları Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne toplayarak siperli maske üretimine başladıklarını aktaran Gümüş, üretilen maskelerin, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceğini söyledi.

Siperli maske üretimini ilk olarak evde tasarlayan Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Hakan Köse de evde 3 boyutlu yazıcısıyla tasarımını yaptığı maskenin seri üretimine geçtiklerini kaydetti.