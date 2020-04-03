Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor - Son Dakika

BURDUR'da Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeli için evlerinde, yüz koruyucu siperlik üretiyor. İlk etapta üretilen 135 siperlik, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Şakar, "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın talimatı İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak amacıyla 3D yazıcılarımızla siperlik üretiyoruz. Bu zorlu süreçte fedakarlık gösteren teknoloji tasarım öğretmenimiz Türkan Balım, müdür yardımcımız Melek Çakıcı hanımefendilerin özenli çalışmaları ile 5 günlük süreçte ürettiğimiz 135 siperliği sağlık çalışanlarımıza hediye ettik. Hedefimiz ayda en az 500 siperlik üretebilmek" diye konuştu.Öğretmen Türkan Balım da "Okulumuzdaki 3D yazıcımızla yaklaşık 1.5 saatte bir siperlik üretiyoruz. Makineyi yaklaşık 20 saat çalıştırarak, 11-12 siperlik alabiliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz bizden bin adet siperlik istedi. Bunu yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.