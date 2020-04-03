Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor - Son Dakika

Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor

12 dakika önce

BURDUR'da Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeli için evlerinde, yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor, System.String[]

BURDUR'da Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeli için evlerinde, yüz koruyucu siperlik üretiyor. İlk etapta üretilen 135 siperlik, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Şakar, "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın talimatı İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak amacıyla 3D yazıcılarımızla siperlik üretiyoruz. Bu zorlu süreçte fedakarlık gösteren teknoloji tasarım öğretmenimiz Türkan Balım, müdür yardımcımız Melek Çakıcı hanımefendilerin özenli çalışmaları ile 5 günlük süreçte ürettiğimiz 135 siperliği sağlık çalışanlarımıza hediye ettik. Hedefimiz ayda en az 500 siperlik üretebilmek" diye konuştu.Öğretmen Türkan Balım da "Okulumuzdaki 3D yazıcımızla yaklaşık 1.5 saatte bir siperlik üretiyoruz. Makineyi yaklaşık 20 saat çalıştırarak, 11-12 siperlik alabiliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz bizden bin adet siperlik istedi. Bunu yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.


Ali Can, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:42 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Salgın nedeniyle öğretmenler ek ders ücretinden yararlandırılacak Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı         
12:51
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi         
12:36
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:23
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti         
12:09
Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti         
12:08
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı         
12:05
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira         
11:54
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin         
11:44
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar         
11:26
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü         
11:22
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı         
11:20
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti         
11:18
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir         
11:09
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı         
11:08
Seren Serengil yardımcısının 'darp' iddialarını yalandı: Tamamı kurgu Seren Serengil yardımcısının 'darp' iddialarını yalandı: Tamamı kurgu         
10:56
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi         
10:54
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde         
10:52
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı         
10:48
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum         
10:40
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu         
10:32
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı         
10:32
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak         
10:31
Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı         
10:30
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
10:30
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı         
10:17
Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor         
10:13
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı         
10:04
Güzel spiker Diletta Leotta'nın sevgilisiyle balkon karantinası olay oldu Güzel spiker Diletta Leotta'nın sevgilisiyle balkon karantinası olay oldu         
10:01
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 12:54:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]