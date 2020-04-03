Öğretmenler, sağlıkçılar için

Beşikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) özveriyle görev yapan sağlık çalışanları için "Siperlikli yüz maskesi" hazırlıyor.

Beşikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi meslek dersi öğretmeni Yılmaz Bostan öncülüğünde okulda görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık personeline destek amacıyla çalışma başlattı.

Öğretmenler, 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için "Siperlikli yüz maskesi" üretimine başladı.

Bazı öğretmenlerin evlerinde yaptığı, siperlikli yüz maskeleri ilk olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

Okul Müdürü Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, mevcut imkanlar ölçüsünde sağlık çalışanları için malzeme üretimi fikirlerini hayata geçirdiklerini belirterek, "Vakfıkebir Devlet Hastanesi sağlık çalışanları için hazırladığımız ilk etap koruyucu maskeler hastaneye teslim edildi. Koruyucu maske üretimine devam edeceğiz. Bunun yanında başka ihtiyaçlar için de fikir alışverişimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Demir, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nin yanısıra Şalpazarı Devlet Hastanesi ve Tonya Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarının taleplerini karşılayacaklarını söyledi.