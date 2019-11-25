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Öğretmenler Şahinbey'de eğlendi

6 saat önce

Şahinbey Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği spor etkinliklerinde öğretmenler arası voleybol ve masa tenisi turnuvaları eğlenceli ve çekişmeli anlara sahne oldu.

Öğretmenler Şahinbey'de eğlendi, System.String[]

Şahinbey Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği spor etkinliklerinde öğretmenler arası voleybol ve masa tenisi turnuvaları eğlenceli ve çekişmeli anlara sahne oldu.


Şahinbey Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri düşünerek Akkent Spor Salonu'nda voleybol ve masa tenisi turnuvası düzenledi. Gaziantep'teki tüm okullarda görev alan öğretmenler, stres atıp arkadaşlarıyla bir araya gelmek için müsabakalara yoğun ilgi gösterdiler.


Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ettiler


Turnuvalara katılan öğretmenler etkinliklerden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun eğitime vermiş olduğu desteği yakinen gören ve bilenleriz. Sağ olsun öğretmenler gününde de bizleri yalnız bırakmayarak, voleybol ve masa tenisi turnuvaları düzenlediler. Böylece hem eğlenme, hem de arkadaşlarımızla bir araya gelme fırsatı yakaladık. Bizim için güzel geçen bir zamandı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na ve Şahinbey Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
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