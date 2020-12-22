Öğretmenler sanal ortamda "Türkiye sınıfı" oluşturdu - Son Dakika

Türkiye'nin farklı bölgeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) öğretmenler sanal ortamda "Türkiye sınıfı" oluşturdu.

Türkiye'nin 7 bölgesi ve KKTC'den öğretmenler "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nın önemini öğrencilere aşılamak ve bu hususta öğrencileri bilinçlendirmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda sanal ortamda oluşturulan sınıfta 100 öğretmen ve 250 öğrenci yer aldı.

Etkinliğe Kırklareli Gaziosmanpaşa İlkokulu 1-B sınıf öğretmeni Buket Gövce ile öğrenci Buğlem Suna Keser ve Asyanur Petmezci de katıldı.

Gövce, yaptığı açıklamada, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Türkiye'nin dört bir köşesinden öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı sanal ortamda bir sınıf oluşturulduğunu söyledi.

Öğrencilerin bölgelerine has ürünleri tanıtma fırsatı yakaladığını aktaran Gövce, tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın da önemine dikkat çekildiğini belirtti.

Yerli malı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade eden Gövce, önemli tarım ürünleri başta olmak üzere, bindallı kıyafetinden hardaliyeye kadar birçok ürünün tanıtımını yaptıklarını kaydetti.