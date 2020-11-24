Öğretmenler, şehit öğretmen Yasemin Tekin için fidan dikti - Son Dakika

Kırşehir'de öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bahçesine oluşturulan Şehit Öğretmen Yasemin Tekin Hatıra Ormanına fidan dikti.

Öğretmenlerle birlikte fidanları toprakla buluşturan Vali İbrahim Akın, yaptığı açıklamada Türkiye'nin teminatı çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olan gününü kutladığını söyledi. Öğretmenlerin tarih boyunca bütün toplumlarda büyük bir saygı gördüğünü ve milletlerin kaderinin belirlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Vali Akın, "Korona virüs salgını nedeniyle bütün etkinliklerde olduğu gibi Öğretmenler Günü'nü de kısıtlı programla kutluyoruz. Bu kapsamda Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlerimizle beraber fidan dikimi gerçekleştirdik. Okul bahçesine oluşturulan Şehit Öğretmen Yasemin Tekin Hatıra Ormanına diktiğimiz fidanların çevremizin daha yeşil ve daha temiz bir hale gelmesine katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi. - KIRŞEHİR