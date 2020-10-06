Öğretmenler "Şehrimiz Yozgat" kitabı hazırladı - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, çocukların kendi yaşadıkları kenti tanımalarını sağlamak amacıyla ortaokullarda eğitim kitabı olarak okutulacak "Şehrimiz Yozgat" kitabını hazırlayan öğretmenleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, çocukların kendi şehirlerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına olanak sağlayacak şekilde "Şehrimiz Yozgat" ismiyle bir kitap hazırlatıldı.

Ortaokullarda eğitim kitabı olarak 1 ve 2. üniteleri Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 3-4 ve 5. üniteleri ilde görev yapan öğretmenler tarafından hazırlanan kitap, seçmeli ders olarak okutulacak.

Kitabı hazırlayan öğretmenleri makamında başarı belgesi ile ödüllendiren Vali Polat, çocukların öncelikle kendi yaşadığı ili çok iyi şekilde tanıması gerektiğini söyledi.

Polat, hazırlanan kitap ile çocukların, kentin doğal güzelliklerini, turistik alanlarını, coğrafyasını ve bitki örtüsünü tanıyacaklarını ifade ederek, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.