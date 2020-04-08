Öğretmenler seslendirdi "Korona Türküsü"
6 saat önce
Sivas'ta öğretmenler korona virüsle mücadele ve maske kullanımına dikkat çekmek için 'Sivas ellerinde' türküsünü korona virüse uyarladı.
Sivas'ta öğretmenler korona virüsle mücadele ve maske kullanımına dikkat çekmek için 'Sivas ellerinde' türküsünü korona virüse uyarladı. Türkü müzik öğretmenleri tarafından seslendirildi.
Sivas'ta müzik öğretmenleri korona virüsle ilgili alınan tedbirler ve maske kullanımına dikkat çekmek için ilginç bir çalışma ortaya koydu. Öğretmenler sözlerini korana virüse uyarladığı "Sivas elleri" türküsünü seslendirip klibe dönüştürdü. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan eğitici türkü beğeni topladı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:17 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi