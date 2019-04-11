Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Sıfır Atık Projesi İçin İşaret Diliyle Tüm Türkiye'ye Mesaj Verdiler

Öğretmenler Sıfır Atık Projesi İçin İşaret Diliyle Tüm Türkiye'ye Mesaj Verdiler

1 saat önce

Öğretmenler sıfır atık projesi için işaret diliyle tüm Türkiye'ye mesaj verdilerKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesindeki Gazi Emet İlkokulu öğretmeni Esin Sarıkaya'nında katıldığı 11 ilde 12 okulun öğretmenlerinin sosyal medya üzerinden sıfır atık projesine destek için işaret diliyle tüm...

Öğretmenler sıfır atık projesi için işaret diliyle tüm Türkiye'ye mesaj verdiler

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesindeki Gazi Emet İlkokulu öğretmeni Esin Sarıkaya'nında katıldığı 11 ilde 12 okulun öğretmenlerinin sosyal medya üzerinden sıfır atık projesine destek için işaret diliyle tüm Türkiye'ye mesaj vermeleri büyük ilgi görüyor.
İçeriğinde verilen önemli mesajlarla kısa sürede tüm Türkiye'de büyük beğeni toplayan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve paylaşım rekorları kırıyor. Ordu, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Kütahya, Balıkesir, Mersin, Van, İzmir, Aksaray ve Denizli'de her biri sosyal medya üzerinde ilgi ile takip edilen öğretmenler tarafından yapılan çalışma ses getirmeye devam ediyor.
Projede Kütahya'yı temsil eden Emet ilçesi Gazi Emet İlkokulu öğretmeni Esin Sarıkaya, yaptığı açıklamada, "Sıfır atıkla geleceğimizi inşa edecek olan bizlerin yetiştirdiği minik yavrularımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yola çıktık. Toplum gönüllüsü öğretmenler olarak amacımız geri dönüşüme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Bu sebeple Türkiye'nin dört bir yanından birçok öğretmen arkadaşımla birlikte bizde Kütahya Emet Gazi Emet ilkokulu olarak bu projede yer aldık. İşitme engelliler için işaret diliyle sıfır atık videosu çektik ve sosyal medyalarda yayınladık ve çok ilgi gördü. Umarım farkındalık oluşturabilmişizdir. Buradan ben emeği geçen tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:34 Kaynak: İHA
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