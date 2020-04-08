Son Dakika › Genel › Öğretmenler 'Sivas elleri' türküsünü korona virüse uyarladılar - Son Dakika
Öğretmenler "Sivas elleri" türküsünü korona virüse uyarladılar
32 dakika önce
Öğretmenler "Sivas elleri" türküsünü korona virüse uyarladılar Sivas'ta öğretmenler korona virüsle mücadele ve maske kullanımına dikkat çekmek için Sivas ellerinde türküsünü Korona virüs'e uyarladı.
Öğretmenler "Sivas elleri" türküsünü korona virüse uyarladılar
SİVAS - Sivas'ta öğretmenler korona virüsle mücadele ve maske kullanımına dikkat çekmek için Sivas ellerinde türküsünü Korona virüs'e uyarladı. Türkü müzik öğretmenleri tarafından seslendirildi.
Sivas'ta müzik öğretmenleri korona virüsle ilgili alınan tedbirler ve maske kullanımına dikkat çekmek için ilginç bir çalışma ortaya koydu. Öğretmenler sözlerini korana virüse uyarladığı "Sivas elleri" türküsünü seslendirip klibe dönüştürdü. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan eğitici türkü beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:16 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik