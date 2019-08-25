Son Dakika Haberleri: Öğretmenler, Sivrihisar ilçesini gezdi
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Öğretmenler, Sivrihisar ilçesini gezdi

57 dakika önce

Yurt dışında Türkçe eğitimi veren 88 öğretmen, Sivrihisar ilçesini ziyaret etti.

Öğretmenler, Sivrihisar ilçesini gezdi, System.String[]

Yurt dışında Türkçe eğitimi veren 88 öğretmen, Sivrihisar ilçesini ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim için Eskişehir'de bulunan 88 öğretmen, Sivrihisar ilçesine geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivrihisar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen gezi kapsamında öğretmenler, ilçe hakkında bilgiler aldı ve tarihi mekanları ziyaret etti.

Yöresel lezzetleri de tadan öğretmenler, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Sivrihisar, Eskişehir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:14 Kaynak: AA
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