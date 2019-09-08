Son Dakika Haberleri: Öğretmenler temizlik için kolları sıvadı
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Öğretmenler temizlik için kolları sıvadı

34 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyü Ortaokulu öğretmenleri yeni eğitim öğretim dönemi için bütün okulu sabunlu su ile yıkadı.

Öğretmenler temizlik için kolları sıvadı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyü Ortaokulu öğretmenleri yeni eğitim öğretim dönemi için bütün okulu sabunlu su ile yıkadı.


Öğretmenler ve Okul Müdürü Ali Aktaş okulların açılmasına az bir zaman kala Kızık Köyü Ortaokulu'nda temizlik yaptı.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öğrencilerimiz yeni eğitim döneminde temiz bir ortamda eğitimlerine başlamalarını sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Aktaş, fedakarca çalışan personele teşekkür etti.

Sandıklı, Afyon, Kızık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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