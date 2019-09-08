Öğretmenler temizlik için kolları sıvadı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyü Ortaokulu öğretmenleri yeni eğitim öğretim dönemi için bütün okulu sabunlu su ile yıkadı.



Öğretmenler ve Okul Müdürü Ali Aktaş okulların açılmasına az bir zaman kala Kızık Köyü Ortaokulu'nda temizlik yaptı.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öğrencilerimiz yeni eğitim döneminde temiz bir ortamda eğitimlerine başlamalarını sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Aktaş, fedakarca çalışan personele teşekkür etti.