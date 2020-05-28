Öğretmenler toplantısı telekonferans ile yapıldı - Son Dakika

Öğretmenler toplantısı telekonferans ile yapıldı

DÜZCE (İHA) – Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, haftalık öğretmenler toplantısını telekonferans sistemi ile gerçekleştirdi.

Öğretmenler toplantısı telekonferans ile yapıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, haftalık öğretmenler toplantısını telekonferans sistemi ile gerçekleştirdi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetleri Eylül'e kadar kapatılmasının ardından Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Her hafta öğrencilere çeşitli eğitim programları hazırlanırken, öğretmenlerde toplantılarını telekonferans sistemi ile yapıyor. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi kurucusu Gökhan Sarıgül'ün önderlik ettiği toplantıda öğrencilere uygulanacak eğitim programı konuşuldu. - DÜZCE

Anadolu Lisesi, Eylül, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler toplantısı telekonferans ile yapıldı - Son Dakika

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