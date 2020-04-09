Öğretmenler, TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen öğrencilerine televizyon aldı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde öğretmenler, TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 3 kardeş için televizyon aldı.

Bozyiğit Mahallesi'ndeki 3 kardeşin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitime evlerinde televizyon olmadığı için katılamadığını öğrenen öğretmenleri, bu sıkıntıyı gidermek için harekete geçti.

Bozyiğit Ortaokulu Müdürü Seyithan Akbulut, Müdür Yardımcısı Ezgi Aktaş, okuldaki öğretmenlerin de desteğiyle televizyon alarak aileye hediye etti.

Akbulut, öğrencilerin uzaktan eğitimden geri kalmamaları için onlara televizyon aldıklarını söyledi.

Aktaş da uzaktan eğitim süreci boyunca öğrenci ve aileleriyle iletişim halinde olduklarını anlatarak, "Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin yaşadığı olumsuzluğu en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimizin uzaktan bireysel takiplerini yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler de desteklerinden dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.