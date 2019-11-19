Öğretmenler Türk Halk Müziği Konseri ile Stres Attı

Develi'de 18-22 Kasım ara döneminde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 75. yıl Saray Halı İlkokulu Müdürlüğünce İlçe Merkezinde görev yapan öğretmenler için Türk Halk Müziği programı gerçekleştirildi.



Develi Kültür Merkezi, Develi İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu ve 75. yıl Saray Halı İlkokulun'da eş zamanlı düzenlenen programlara Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "Ben bu ara tatilin pek gerekli olmadığını düşünüyordum ama şunu gördüm az önce kültür merkezinde, merkezdeki öğretmenlerimiz vardı. Stresliymişiz işin açığı gerginliğimiz varmış ben kendi adıma konuşuyorum ve gerekli olduğuna şimdi inandım. Bizim için gerekliymiş öğretmen camiamız açısından, süre uzundur kısadır eleştirilebilir ama benim fikrim tamamen değişti. Koromuza emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diğer tarafta da bir müzik programı vardı orada da öğrencilerimizle velilerimizle birlikteydik işin açığı. Ben gayet memnun kaldım inşallah sizlerde memnun kalmışsınızdır" dedi. - KAYSERİ