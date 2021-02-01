Öğretmenler uzaktan eğitimi fırsata çevirip okulu yenilediler - Son Dakika

Öğretmenler uzaktan eğitimi fırsata çevirip okulu yenilediler

01.02.2021 12:14

- Öğretmenler uzaktan eğitimi fırsata çevirip, okulu yenilediler Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Nazmiye Pınar İlkokulu personeli pandemi döneminde uzaktan eğitim nedeniyle boş kalan okulu baştan aşağı yeniledi.

- Öğretmenler uzaktan eğitimi fırsata çevirip, okulu yenilediler

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Nazmiye Pınar İlkokulu personeli pandemi döneminde uzaktan eğitim nedeniyle boş kalan okulu baştan aşağı yeniledi.

Okulun bir kısmını atölyeye çeviren görevliler, 250 öğrencisi olan okulda sınıfları boyadı, sıraları onardı. Atıl duran masa ve sıralar öğrencilerin mesafeli oturması için tekli hale getirildi rengarenk boyandı.

Okulun ihtiyacı olan eksiklikleri el birliğiyle gideren personel okula yepyeni bir görünüm kazandırdı.

Pandemiden dolayı çocukların okula döndüklerinde daha sağlıklı bir ortamda eğitim almasını hedeflediklerini söyleyen Okul Müdürü Ali İhsan Yıldızeli; " Öğrencilerimizi uzaktan eğitim nedeniyle evlerine gönderdikten sonra düşündük boş boş oturmaktansa çocuklarımıza sürpriz yapmak istedik. Okulumuzu boyadık sonra sıralar bizim kafamıza takılıyordu tekli sıralara bazı büyük okulların geçtiğini duyduk bizde arkadaşlarla konuştuk ve eski sıralarımızı kestik, kaynak yaptık boyadık ve tekli hale getirdik. Arkadaşlarımızda yetenekli sağ olsunlar bütün personelimizin emeğiyle hiçbir maliyet olmadan bütün sıralarımızı tekli sıra haline getirdik. Okulun diğer bazı bölümlerinde tadilat yaptık. Kapılarımızı, sınıflarımızı boyadık, yani okulu bütün her yerini elden geçirdik. Çocuklarımız inşallah iyi bir ortamda eğitim görecekler. Çocuklar gelince çok beğenecekler çok mutlu olacaklar." dedi.

Görevli Hatice Kaplan ise ; " Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha sağlıklı bir ortam hazırlamak istedik ve uzun sıralarımızı tekli sıra haline getirdik. Bunun her aşamasında kesmesinden, kaynağından, boyasından her şeyine elimiz emeğimiz değdi. Biz burada 4 arkadaşız müdürümüz, müdür yardımcımız ve okul aile birliğinin de desteğiyle çocuklara bu ortamı hazırladık. Çocuklarımız pandemi süreci bitip okullarına gelince çok güzel bir ortamla karşılaşacaklar ve cıvıl cıvıl olacaklar. Eğitim ortamlarının biraz daha renklenmesini istedik. Çitlerimizi boyadık dışarıdan okulumuzun çevresi güzel olsun diye sınıflarımızı koridorlarımızı boyadık, daha kullanışlı çeşmeler taktık. Çocuklarımıza güzel bir ortam hazırladık inşallah gelince kendilerinin de beğeneceklerini düşünüyorum." dedi.

Öğretmenler uzaktan eğitimi fırsata çevirip okulu yenilediler
Öğretmenler uzaktan eğitimi fırsata çevirip okulu yenilediler
Öğretmenler uzaktan eğitimi fırsata çevirip okulu yenilediler
Öğretmenler uzaktan eğitimi fırsata çevirip okulu yenilediler

okul müdürü, Çamardı, Niğde, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmenler uzaktan eğitimi fırsata çevirip okulu yenilediler - Son Dakika


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