Son Dakika Haberleri: Öğretmenler ve Çalışanlardan İstiklal Marşı Klibi

Öğretmenler ve Çalışanlardan İstiklal Marşı Klibi

45 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri ile çalışanları, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anısına klip hazırladı.

Öğretmenler ve Çalışanlardan İstiklal Marşı Klibi, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri ile çalışanları, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anısına klip hazırladı.

Aydınlık Mahallesi'ndeki Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu idareci ve öğretmenleriyle, çalışan personellerinin yer aldığı klipte, tarihi Hicaz Demiryolu bağlantısı İslahiye Tren Gar'ı, UNESCO Dünya Miras Listesine girmeye hazırlanan Yesemek Açık Hava Müzesi, Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı ve İslahiye Şehitliği'nde yapılan çekimler yer alıyor.

Pınarbaşı İlkokulu Müdürü Nejdet Dağcı da yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir klip yaptıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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