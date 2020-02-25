Öğretmenler ve öğrenciler uyuşturucu hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmenler ve öğrenciler uyuşturucu hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Öğretmenler ve öğrenciler uyuşturucu hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çocukları ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmak ve zararlı alışkanlıklardan korumak amaçlı bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.

Öğretmenler ve öğrenciler uyuşturucu hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çocukları ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmak ve zararlı alışkanlıklardan korumak amaçlı bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve geleceğin teminatı gençleri uyuşturucudan ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacı ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilere ve öğretmenlerine bilgilendirme yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri de narkotik maddelerle ve madde bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgi verdi. Eğitimin ardından Narkotik köpeği 'Dora' ve eğitimci personel ile birlikte araç içerisinde gizlenmiş uyuşturucu maddenin bulunmasına yönelik olarak uygulamalı tatbikat yapıldı.


Ekipler tarafından yapılan açıklamada geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin her türlü zararlı maddelerden ve kötü alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
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