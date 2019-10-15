Öğretmenler ve öğrencilerden Mehmetçiğe destek büyüyor
56 dakika önce
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır ötesinde olan Mehmetçiğe destek her geçen büyüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır ötesinde olan Mehmetçiğe destek her geçen büyüyor.
Kayseri'deki bir çok okulda düzenlenen koreografilerle destek ise devam ediyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Ahmet Paşa İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerin yaptıkları Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere anlamlı destek.
Öğretmenlerin ve öğrencilerin okul bahçesinde yapmış oldukları Barış Harekatı koreografi büyük ilgi görürken öğrenciler ise duygusal anlar yaşadı. - KAYSERİ
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