Son Dakika Haberleri: Öğretmenler ve öğrencilerden Mehmetçiğe destek büyüyor
Son Dakika Güncel Öğretmenler ve öğrencilerden Mehmetçiğe destek büyüyor

Öğretmenler ve öğrencilerden Mehmetçiğe destek büyüyor

56 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır ötesinde olan Mehmetçiğe destek her geçen büyüyor.

Öğretmenler ve öğrencilerden Mehmetçiğe destek büyüyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır ötesinde olan Mehmetçiğe destek her geçen büyüyor.


Kayseri'deki bir çok okulda düzenlenen koreografilerle destek ise devam ediyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Ahmet Paşa İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenlerin yaptıkları Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere anlamlı destek.


Öğretmenlerin ve öğrencilerin okul bahçesinde yapmış oldukları Barış Harekatı koreografi büyük ilgi görürken öğrenciler ise duygusal anlar yaşadı. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
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