Öğretmenler ve öğrencilere yönelik eğitim iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Öğretmenler ve öğrencilere yönelik eğitim iş birliği protokolü imzalandı

23.12.2020 12:35
Öğretmenler ve öğrencilere yönelik eğitim iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Beykent Üniversitesi ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Beykent Üniversitesi ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda, Beşiktaş ilçesinde bulunan öğretmenler ve öğrenciler birçok alanda eğitim görebilecek.

Beşiktaş ilçesinde bulunan öğretmenlerin ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Beykent Üniversitesi, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim iş birliği protokolü imzaladı. İmza törenine Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman katıldı.

"EĞİTİMİ BİR BÜTÜN OLARAK GÖRÜYORUZ"

Eğitimin sürekli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Ferman, "Beykent Üniversitesi, Türkiye yükseköğretimin en önemli kurumlarından biri olma özelliğini taşıyor. Bizler, eğitimin sürekli olduğuna inanıyoruz. Eğitim öğretim sadece üniversite kademesinde gerçekleşmiyor. Üniversite, bu sürecin son kademesi oluyor. Dolasıyla, öğrencilerimiz ne kadar donanımlı olursa bizim de işimizde o kadar verimli olur. Bizler eğitimi bir bütün olarak gördüğümüz için Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan bütün meslektaşlarımıza bütün katkıyı sağlamak istiyoruz. Bugün bir araya gelmemizin nedeni de Beşiktaş ilçesinde bulunan hem öğretmen hem de öğrencilere destek olmak. İmzaladığımız iş birliği protokolü ile hem öğrencilerimize psikolojik danışmanlık rehberlik hem de Beşiktaş ilçemizde bulunan öğretmenlerimize lisansüstü eğitimi sağlayacağız. Aynı zamanda, değerli öğretmenlerimiz için İngilizce eğitimimiz de olacaktır" dedi.


Öğretmenler ve öğrencilere yönelik eğitim iş birliği protokolü imzalandı
Öğretmenler ve öğrencilere yönelik eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Beykent Üniversitesi, Beşiktaş, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler ve öğrencilere yönelik eğitim iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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