ERZURUM Öğretmenler ve veliler, ördükleri bebeklere maske taktı - Son Dakika
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ERZURUM Öğretmenler ve veliler, ördükleri bebeklere maske taktı

ERZURUM Öğretmenler ve veliler, ördükleri bebeklere maske taktı

04.02.2021 08:47

ERZURUM'da görev yapan 4 öğretmen, uzaktan eğitim verdikleri 60'a yakın öğrenci velisi ile amigurumi örgü yöntemiyle belirli gün ve haftalara uygun bebek, hayvan ve insan figürleri yaptı.

ERZURUM'da görev yapan 4 öğretmen, uzaktan eğitim verdikleri 60'a yakın öğrenci velisi ile amigurumi örgü yöntemiyle belirli gün ve haftalara uygun bebek, hayvan ve insan figürleri yaptı. Bebeklere maske de takan öğretmen ve veliler, virüsü yenmek için herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesini istedi.

Merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu'nun sınıf öğretmeni Esra Aksoy ile Bilecik'ten Nazlı Arslan Gül, hayvanları koruma, yaşlılara saygı ve engellileri daha iyi anlamayı amaçlayan 'e-Guruming' projesini geliştirdi. Belirli gün ve haftalarda hem öğrencileri hem de velileri bilinçlendirmeyi amaçlayan projenin kurucularından öğretmen Esra Aksoy'a okuldaki öğretmen arkadaşları Sevtap Burçin Ekinci, Zarife Özkan ile Kültür Kurumu İlkokulu'nun öğretmeni Nurdan Dağ da destek verdi. Öğretmenlerin oluşturduğu online atölyelerde 60'dan fazla öğrenci velisine amigurumi örgü yöntemi öğretildi. Proje, ekim ayında Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan figürleri ile başlarken, lösemili çocuklar ve Engelliler Haftası kapsamında öğrencilerin çizdiği resimler de anneleri tarafından amigurumi yöntemiyle örüldü.

PANDEMİYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MASKELİ BEBEKLER

Her haftaya özgü örgü bebekler hazırlayan öğrenci velileri, 1 yıldır dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle de maskeli bebekler yaptı. Proje kurucusu Esra Aksoy, "Pandemi sürecindeyiz. Biz de tasarladığımız maskeli bebeklerle bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istedik" dedi. Online atölyede amigurumi tekniğini öğrendiğini söyleyen velilerden Derya Öztaş, çocukları için farklı oyuncaklar yapmaya başladığını belirtti. Öztaş, maskeli bebeklerle de pandemiye ve tedbirlere dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Kaynak: DHA
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Bilecik, Bebek, Güncel, Son Dakika

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