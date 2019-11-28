Son Dakika Haberleri: Öğretmenler ve veliler yemekte bir araya geldi
Son Dakika Güncel Öğretmenler ve veliler yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Öğretmenler ve veliler yemekte bir araya geldi

6 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'teki 8 Ağustos Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı ve veliler, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Öğretmenler ve veliler yemekte bir araya geldi, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'teki 8 Ağustos Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı ve veliler, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.


Okul Aile Birliği Başkanı Cezmi Olcay, veliler ve öğretmenlerin kaynaşması içi belirli aralıklarla bu tür etkinliklerde bir araya geldiklerini söyledi. Her okulda bu tür kaynaşma ortamının olması gerektiğine vurgu yapan Olcay, "Bizler okul aile birliği ve veliler olarak sıklıkla öğretmenlerimizle bir araya geliriz. Bu ya bir yemek olur ya da bir çay sohbeti olur. Bu tür kaynaşma toplantıları, öğrencilerimiz açısında da iyi oluyor. Çünkü her daim öğretmenlerimizle öğrencilerimiz için iletişim halinde oluyoruz. Bu tür toplantıları çok daha sıklıkla yapacağız" diye konuştu. - BİTLİS

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:07:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenler ve veliler yemekte bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]