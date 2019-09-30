Son Dakika Haberleri: Öğretmenler, velileri evlerinde ziyaret etti
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Öğretmenler, velileri evlerinde ziyaret etti

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu öğretmenleri, 8. sınıf öğrencilerinin velilerini evlerinde ziyaret etti.

Öğretmenler, velileri evlerinde ziyaret etti, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu öğretmenleri, 8. sınıf öğrencilerinin velilerini evlerinde ziyaret etti.

Öğretmenlerle velileri ziyaret eden okul müdürü Rahmi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitim öğretimde öğretmenlerin en büyük destekçisi olan velilerimizi ziyaret ediyoruz. Öğrencilerin bu yıl girecekleri LGS hakkında velilerimizi bilgilendiriyoruz. Velilerimizle öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik yöndeki gelişimi hakkında samimi ortamda görüşmeler yaptık." diye konuştu.

Yıldız, gelecek günlerde diğer sınıf öğrencilerinin velilerini de ziyaret edeceklerini dile getirdi.

Öğrenci velileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yenikarahisar, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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