Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Yangın Tatbikatına Katıldı

Öğretmenler Yangın Tatbikatına Katıldı

30 dakika önce

Silivri'deki öğretmenler için yangın tatbikatı düzenlendi.

Öğretmenler Yangın Tatbikatına Katıldı, System.String[]
Silivri'deki öğretmenler için yangın tatbikatı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Silivri İtfaiye ekibi, öğretmenlere afet ve yangın eğitimi bilinici kazandırmak için tatbikat gerçekleştirdi.

Silivri İtfaiye istasyonundaki tatbikatta öğretmenler, afet ve yangın konularında bilgilendirildi.

Öğretmenler, temsili yangını tüplerle söndürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:18 Kaynak: AA

İtfaiye, Silivri, Güncel
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