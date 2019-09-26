Son Dakika Haberleri: Öğretmenler yaralı köpek için seferber oldu
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Öğretmenler yaralı köpek için seferber oldu

1 saat önce

Ergani ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, öğretmenlerce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Öğretmenler yaralı köpek için seferber oldu, System.String[]

Ergani ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, öğretmenlerce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Ergani ilçesinin Kemaliye Mahallesinde Cumhuriyet Ortaokulu önünde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeği gören öğretmenler ve öğrenciler harekete geçti.

Öğretmenler ve öğrenciler tarafından köpeğe su ve mama verildi.

Daha sonra yaralı köpeği bir öğretmen, aracıyla Diyarbakır'daki Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Diyarbakır, Ergani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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