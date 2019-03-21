Son Dakika Haberleri: Öğretmenler Yaşlıları Unutmadı

Öğretmenler Yaşlıları Unutmadı

4 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş İlkokulu öğretmenleri 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçe merkezinde ikamet eden yaşlı aileleri ziyaret etti.

Öğretmenler Yaşlıları Unutmadı, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş İlkokulu öğretmenleri 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçe merkezinde ikamet eden yaşlı aileleri ziyaret etti.

Yaşlıları evlerinde ziyaret eden öğretmenler onlarla sohbet ederek moral vermeye çalıştı. Ziyaretlerde öğretmen arkadaşlarına eşlik eden Okul Müdürü Mehmet Aydın yaptığı açıklamada," Bizi bu günlere getiren büyüklerimizi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında az da olsa mutlu etmek; onları unutmadığımızı göstermek için Ögretmenler tarafından organize edilen ev ziyaretleri yaptık Büyüklerine sahip çıkan toplum büyüklerimizi yaşlandıkları dönemde memnun etmek bizlerin görevidir " dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

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