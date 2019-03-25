Öğretmenler, Yeteneklerini ve Deneyimlerini Paylaştı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan "Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi" kapsamında İstanbul'daki öğretmenler, Deneyim Paylaşım Günleri'ne katılarak, yeteneklerini ve deneyimlerini paylaşıp pratiklerini zenginleştirme fırsatı yakaladı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan "Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi" kapsamında İstanbul'daki öğretmenler, Deneyim Paylaşım Günleri'ne katılarak, yeteneklerini ve deneyimlerini paylaşıp pratiklerini zenginleştirme fırsatı yakaladı.



İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Öğretmeniyle Güzel İstanbul Projesi" kapsamında öğretmenler arasındaki öğrenme ve öğretme etkileşimini güçlendirmeyi öngören Deneyim Paylaşım Günleri, 10-24 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.



Öğretmenlerin ilgili alanlardaki yetkinliğini ve istekliliğini gösteren paylaşım günlerinde 66 öğretmen, 66 konunun nasıl daha iyi aktarılabileceği üzerinde durdu. Böylece geleceğin şaşırtıcı, meraklı ve heyecanlı öğrenmelerinin nasıl yeşertilebileceği ortaya konuldu.



Aynı zamanda öğretmenler arasında kalıcı bağların oluşumuna katkı sunmayı amaçlayan Deneyim Paylaşım Günleri'nin son hafta etkinliklerine öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın da katıldığı dersler, Çemberlitaş Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Verimli geçtiği belirtilen etkinlik sayesinde, eğitimde iyi örneklerin peşine düşen birçok özgün öğretim, yöntem ve teknik paylaşıldı. Geçmişle gelecek arasında şekillenen çok sayıda ders materyali de öğretmenlere sunuldu.



"Sahici bir varoluş, mirasın aktarılmasını şart koşar"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, gerçekleştirilen deneyimin geniş bir süreyi kapsadığını hatırlatarak, "Günümüz eğitim sisteminde, 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak ve öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerine sahip birey olarak yetiştirmek için deneyimler kritik bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.



"Öğretim programlarımızın daha iyi nasıl uygulanabileceğinin yollarını ararken, öğretmenlerimizin mirası ve geleneği olan deneyimlerini göz ardı etmemek gerektiğini fark etmemizdi. Etkinliğimizin hedef kitlesi tüm branşlardaki öğretmenlerimizdir." ifadelerine yer veren Yazıcı, hasıl olan ihtiyaçlardan yola çıkarak, öğretmenlerin yetenek ve deneyimlerini paylaşması amacıyla "Deneyim Paylaşım Günleri"nin hayata geçirildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Sahici bir varoluş, öncelikle bir mirasın aktarılmasını şart koşar. Deneyimler bir süreklilik içinde aktarılırsa öğretme pratiklerimiz kurucu bir şekilde yeniden tesis edilebilir. Etkinlikte öğretmenlerimiz, yaptıkları sunumlarıyla öğretme konusundaki iyi örneklerini, bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Böylece paylaşım, şimdiki zamanı geçici bir zaman olmaktan çıkarmayı başardı. Çünkü hedeflerimizi ve öğretmenlik mirasımızı bugüne taşıdık. Öğretmenlerimizin yüksek motivasyonu ve heyecanıyla üç haftayı tamamladık. Deneyimleri paylaşırken, yeni deneyimleri beslemek gerçekten harikaydı. Öğrenmek ve merak etmek birlikte güzeldir. Çocuklarımız için nitelikli paylaşımlara zemin hazırlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."



Yazıcı, tıpkı deneyim gibi bilginin de gücünü hem olmuş olandan hem de gelecekte vuku bulacak olandan aldığını ifade ederek, farklı zaman ufuklarını birleştiren deneyimlerin, paylaşıldığı takdirde bilgiye dönüşebileceğinin altını çizdi.



"Hedeflerimize, öğretmenlerimizin deneyimleri sayesinde ulaşabiliriz"



Deneyimlerin başarıya götüren yol olma vasfı taşıdığını vurgulayan Yazıcı, günümüz eğitim ortamlarındaki öğretme pratiklerinde karşımıza çıkan sorunların önemli sebeplerinden birinin deneyimlerin paylaşılamamasından kaynaklandığını aktardı.



Yazıcı, tecrübesiz pratiklerin kalıcı olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Deneyim Paylaşım Günleri'nde öğretmenlerimiz, kendilerine ait onlarca ders materyalini meslektaşlarıyla paylaştı. Öğrencilerimiz de uygulamalı olarak derslere katıldı ve paylaşım günlerine renk kattı. Paylaşımlar, artırılmış gerçeklik uygulamalı Türkçe dersinden, basketbol ile öğrencileri derse motive etmeye, kayıp harita oyunundan matematik her yerde etkinliklerine kadar uzandı. Başarılı çalışmaları vesilesiyle öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten okullarımızın ve sınıflarımızın tefekkürü içeren deneyim becerilerini dikkate aldığımızda daha nitelikli bir hale geleceği açık. Bu durum bize, aynı zamanda büyük bir zenginlik de kazandıracaktır. Çünkü genel olarak günümüz insanı deneyimi yitirmiş durumda. Oysa eğitimde kendimize belirlediğimiz hedeflere, öğretmenlerimizin bize aktardıkları deneyimler sayesinde ulaşabiliriz."



Paylaşım günlerinin ilgiyle karşılandığını ifade eden Yazıcı, ilerleyen süreçte okulların ve öğretmenlerin bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmalarının önünün açılması ve süreklilik kazanması hedefiyle çalışmaya devam edecekleri bilgisini paylaştı.

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