Öğretmenler yüz koruyucu siper maske üretti - Son Dakika

Batman'da Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri polis için yüz koruyucu siper maske üretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Bilim Sanat Merkezi öğretmenlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güvenlik güçleri için 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği 285 siperlik maskeyi Emniyet İl Müdürü Köroğlu Kıraç'a makamında teslim etti.

Yüz koruyucu siper maske üreten öğretmenlere teşekkür eden Kurtaran, "Salgınla mücadele için hazırladığımız 285 maskeyi emniyet müdürümüze takdim ettik. Bu anlamda emniyetimize destek sunduysak bundan mutluluk duyarız." dedi.