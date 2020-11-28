Öğretmenler yüzme öğreniyor
28.11.2020 10:49
DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Düzce'de öğretmenlere yüzme dersi veriliyor.
DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Düzce'de öğretmenlere yüzme dersi veriliyor.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yüzme havuzunda yüzme dersleri tüm hızı ile devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Düzce'de öğretmenlere özel yüzme kursu başlatıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğretmenlere yönelik ücretsiz başlattığı eğitimlerde öğretmenlere yüzme konusunda teknik bilgiler veriyor. Eğitimlerin 1 ay içerisinde il genelinde ki tüm öğretmenlere yayılması planlanıyor. - DÜZCE
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