Öğretmenlerden 100'üncü yılında 23 Nisan'a özel klip - Son Dakika

Öğretmenlerden 100'üncü yılında 23 Nisan'a özel klip

BURSA'da ortaokul öğretmenleri, evlerinde çektikleri kliple 23 Nisan coşkusunu, öğrencilere yaşatmaya çalıştı.

BURSA'da ortaokul öğretmenleri, evlerinde çektikleri kliple 23 Nisan coşkusunu, öğrencilere yaşatmaya çalıştı. Merkez Osmangazi ilçesindeki Sabiha Köstem Ortaokulu öğretmenleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında koronavirüs nedeniyle evde kalan öğrencileri için klip çekti. Söz ve müziği Okul Müdür Yardımcısı Hasan Kaçar'a ait olan '100 yıllık şarkı 23 Nisan' isimli şarkıyı okulun müzik öğretmeni Nesrin Erol Bahtiyar seslendirirken, diğer öğretmenler evlerinde çocukları ile beraber bayraklarla 23 Nisan coşkusunu, öğrencilere hissettirmeye çalıştı. Şarkının sözleri ise şöyle: Şarkının sözleri ise şöyle: 23 Nisan geldi, çocukların bayramı 23 Nisan geldi, çocukların bayramı Okulda yokuz diye, unutmayız onları Okulda yokuz diye, unutmayız onları Bu bayram 100 yaşına basıyor meclisimiz Bu bayram 100 yaşına basıyor meclisimiz Atamızdan armağan, kutluyor milletimiz Atamızdan armağan, kutluyor milletimiz Egemenlik, kayıtsız, şartsız bize verildi Egemenlik, kayıtsız, şartsız bize verildi Ankara 'da bir millet, kurtuluşa dirildi Bu bayram 100 yaşına basıyor meclisimiz Bu bayram 100 yaşına basıyor meclisimiz Atamızdan armağan, kutluyor milletimiz Atamızdan armağan, kutluyor milletimiz Belki tutuşamayız, bugünlerde el ele Belki tutuşamayız, bugünlerde el ele Eba'yla bağlanırız, evlerden gönüllere Eba'yla bağlanırız, evlerden gönüllere Bu bayram 100 yaşına basıyor meclisimiz Bu bayram 100 yaşına basıyor meclisimiz Atamızdan armağan, kutluyor milletimiz Atamızdan armağan, kutluyor milletimiz



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek

Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak

Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim

Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var

Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor

Minik öğrenciden TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan hediyesi

TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu

Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi

İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi

Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı