Öğretmenlerden 18 Mart klibi - Son Dakika

Öğretmenlerden 18 Mart klibi
18.03.2021 11:23
Öğretmenlerden 18 Mart klibi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca ilk ve Ortaokulu Öğretmenleri Çanakkale Türküsünü seslendirip klip çekti.
Öğretmenlerden 18 Mart klibi
ZONGULDAK - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca ilk ve Ortaokulu Öğretmenleri Çanakkale Türküsünü seslendirip klip çekti.
Kdz. Ereğli Kızılca ilk ve Ortaokulu öğretmenleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde kamera karşısına geçerek Çanakkale Türküsünü seslendirdi. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Okul müdürü Sedat Akdeniz, "Okulumuz müzik öğretmeni Özkan Zeki ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ensar Öğük'ün öncülüğünde gerçekleştirilen anlamlı çalışmada Kızılca İlk ve Ortaokulu öğretmenleri olarak yer almaktan dolayı çok mutluyuz, bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı