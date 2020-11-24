Öğretmenlerden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile öğretmenlerden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlerin kutsal ve mesuliyeti yüksek bir görevi ifa ettiklerini belirten Doruk, "Yurdumuzun her köşesinde fedakarca gelecek nesillerimizin ve ülkemizin istikbali için ter döken öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır." dedi.

Doruk, eğitimin tüm dünya için müreffeh yarınlara giden yoldaki tüm kapıları açan yegane anahtar olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda ülke ve millet olarak çok şanslıyız. Çünkü bin yıllar boyunca kutlu bir yürüyüş ve medeniyet davasının kahraman neferi olan ecdadımız, arkasında tıptan sosyolojiye kadar pek çok alanda dünya bilimine, sanatına ve devlet yönetimine yön verecek eşsiz bir birikim bırakmıştır. Evlatlarımızın, bu medeniyet birikiminin şuuruyla hareket etmesinin yanı sıra modern dünyanın sunduğu imkanların da peşinde koşarak kendilerini donatması, ülkemizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Yavrularımızın zihin ve gönül dünyalarındaki boşluğun batı merkezli popüler kültür ürünleriyle doldurulmasına fırsat vermemek de aynı derecede önemlidir. Bu noktada öğretmenlerimizin yükü oldukça ağırdır. Değerlerini iyi bilen, inancına, kültürüne, tarihine, diline sahip çıkan, ailesine ve topluma karşı sorumluluklarını özümsemiş, fütüvvet ehli bir neslin yetiştirilmesiyle birlikte ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine rahatlıkla ulaşabilecektir."

Ziyaret sonunda Vali Doruk, öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.