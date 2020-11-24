Öğretmenlerden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret - Son Dakika

Öğretmenlerden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret

24.11.2020 11:07
Öğretmenlerden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile öğretmenlerden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile öğretmenlerden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlerin kutsal ve mesuliyeti yüksek bir görevi ifa ettiklerini belirten Doruk, "Yurdumuzun her köşesinde fedakarca gelecek nesillerimizin ve ülkemizin istikbali için ter döken öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır." dedi.

Doruk, eğitimin tüm dünya için müreffeh yarınlara giden yoldaki tüm kapıları açan yegane anahtar olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda ülke ve millet olarak çok şanslıyız. Çünkü bin yıllar boyunca kutlu bir yürüyüş ve medeniyet davasının kahraman neferi olan ecdadımız, arkasında tıptan sosyolojiye kadar pek çok alanda dünya bilimine, sanatına ve devlet yönetimine yön verecek eşsiz bir birikim bırakmıştır. Evlatlarımızın, bu medeniyet birikiminin şuuruyla hareket etmesinin yanı sıra modern dünyanın sunduğu imkanların da peşinde koşarak kendilerini donatması, ülkemizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Yavrularımızın zihin ve gönül dünyalarındaki boşluğun batı merkezli popüler kültür ürünleriyle doldurulmasına fırsat vermemek de aynı derecede önemlidir. Bu noktada öğretmenlerimizin yükü oldukça ağırdır. Değerlerini iyi bilen, inancına, kültürüne, tarihine, diline sahip çıkan, ailesine ve topluma karşı sorumluluklarını özümsemiş, fütüvvet ehli bir neslin yetiştirilmesiyle birlikte ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine rahatlıkla ulaşabilecektir."

Ziyaret sonunda Vali Doruk, öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Şerif Yılmaz 2, Fahri Acar, Artvin, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmenlerden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli, "Erdoğan Bahçeli'yi harcar" iddiasına sert çıktı: Biz harcarsak hainleri harcarız Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu
Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır         
11:13
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı         
10:46
Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı         
10:10
Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak         
09:58
Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü         
09:50
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor         
00:35
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi         
21:10
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 11:29:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmenlerden Artvin Valisi Doruk'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei