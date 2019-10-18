Öğretmenlerden asker selamı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde öğretmen ve müdürler Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:11 Kaynak: İHA
Bursa'nın İznik ilçesinde öğretmen ve müdürler Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verdi.
Tacir köyü İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve okul müdürleri, Mehmetçiğimize asker selamı göndererek Barış Pınarı Harekatına destek verdiler. Eğitimciler, "Allah ordumuzu korusun" diye de mesaj gönderdi. - BURSA
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