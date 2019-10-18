Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden asker selamı
Son Dakika Güncel Öğretmenlerden asker selamı

Öğretmenlerden asker selamı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde öğretmen ve müdürler Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verdi.

Öğretmenlerden asker selamı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde öğretmen ve müdürler Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verdi.


Tacir köyü İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve okul müdürleri, Mehmetçiğimize asker selamı göndererek Barış Pınarı Harekatına destek verdiler. Eğitimciler, "Allah ordumuzu korusun" diye de mesaj gönderdi. - BURSA

Barış Pınarı Harekatı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk defa pizza gören Iğdırlı çocuğun sorusu duygulandırdı
Merih Demiral: Ronaldo beni asker selamı ile karşıladı Athena Gökhan'dan ABD ile Türkiye'nin anlaşması sonrası dikkat çeken paylaşım: Demek bu işler böyle oluyor! ABD'de Demokratlar, Trump'a baş kaldırdı: Erdoğan'a her şeyi verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 10:37:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden asker selamı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]