Öğretmenlerden Bakan Selçuk'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında videokonferans ile Sakaryalı öğretmenlerle buluştu. Bakan Selçuk'un doğum gününü kutlayan öğretmenler, Neşet Ertaş'ın 'Neredesin Sen' türküsünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamına taşınan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Sakarya'da görev yapan meslektaşlarıyla buluştu. Videokonferans ile gerçekleştirilen buluşmada, uzaktan eğitim sürecine ilişkin veriler paylaşan Bakan Selçuk, Sakarya'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretmenliğin fedakarlık mesleği olduğunu belirten Selçuk, meslektaşlarına sürekli kendilerini geliştirmeleri ve yeni şeyler öğrenerek eğitim sürecine yansıtmaları tavsiyesinde bulundu.

ÖĞRETMENLERDEN NEŞET ERTAŞ TÜRKÜSÜ

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmasının ardından sözü öğretmenlere bıraktı. Farklı branşlardan onlarca öğretmen kendi alanları ile ilgili bilgiler aktarırken, öğrenciler ve velilerin uzaktan eğitime ilişkin mesajlarını da iletti. Toplantının sonunda Sakaryalı öğretmenler, Bakan Selçuk'a doğum günü sürprizi yaptı. 'Türküleri çok sevdiğinizi biliyoruz' diyen öğretmenler, 1 Mayıs doğumlu olan Selçuk'a Neşet Ertaş'tan türkü hediye etti. Öğretmenler, bağlama eşliğinde 'Neredesin Sen' türküsünü seslendirirken, meslektaşlarının sürprizine teşekkür eden Bakan Selçuk da türküye eşlik etti.