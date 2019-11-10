Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden denizde saygı dalışı
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Öğretmenlerden denizde saygı dalışı

7 saat önce

Öğretmenlerden denizde saygı dalışı Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılarZONGULDAK - Zonguldak'ta bir grup öğretmen saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttı.

Öğretmenlerden denizde saygı dalışı

Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir grup öğretmen saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttı.

Kent merkezinde öğretmenlik yapan Levent Yılar ve arkadaşları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde anlamlı bir program yaptı.

Liman Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık önce hazırlık yaptı. Ardından yaklaşık 15 derece sıcaklıktaki Karadeniz'e atladı. Saygı dalışı yapan grup denizden Türk Bayraklı Atatürk posteri çıkarttı.

Yılar ve arkadaşları, "Bugün 10 Kasım Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü. Biz de bu anlamlı günde kendisini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öğretmenlerden denizde saygı dalışı

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, 10 Kasım, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:47 Kaynak: İHA
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