Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden Disleksi Seminerine Yoğun İlgi

Öğretmenlerden Disleksi Seminerine Yoğun İlgi

35 dakika önce

Efeler Belediyesi tarafından disleksiye (öğrenme ve okuma bozukluğu) dikkat çekmek için 'Disleksi Dostu Öğretmen' semineri düzenlendi.

Öğretmenlerden Disleksi Seminerine Yoğun İlgi, System.String[]
Efeler Belediyesi tarafından disleksiye (öğrenme ve okuma bozukluğu) dikkat çekmek için 'Disleksi Dostu Öğretmen' semineri düzenlendi.

Türkiye Disleksi Hareketi projesi kapsamında Efeler'de görev yapan öğretmenler ve öğretmen adaylarına yönelik seminer düzenlendi. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eğitmen Belma Erkan'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde disleksinin tanımı yapılarak öğretmenler ve öğretmen adayları disleksi hakkında bilgiler verildi. Yoğun katılımın olduğu seminere yaklaşık 150 kişi katıldı.

Seminerde Eğitmen Belma Erkan 'Türkiye Disleksi Hareketi' hakkında bilgiler vermesi ile başladı. Erkan,"Akademidisleksi tarafından disleksi farkındalığı oluşturmak için 5 yıldır bölgesel olarak uygulanan disleksi dostu okul disleksi dostu öğretmen projesi Türkiye disleksi hareketi adı altında yurt geneline çekilerek bir gönüllülük hareketi olarak başlatıldı. Bu harekete katılmak isteyen gönüllü profesyoneller aldıkları formatör eğitimi sonrasında öğretmenleri bilgilendirebilmektedirler" dedi.

Disleksinin tamamen geçmediğini ancak bireyin eğitim alarak disleksi ile baş edebildiğini kaydeden Belma Erkan, "Disleksi normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur. Hiçbir öğretmenden bir psikolog, özel eğitim uzmanı ya da dil terapistinin bildiği ve yaptığı şeyler beklenemez fakat bir anaokulu öğretmeni disletik bir öğrencinin renkleri öğrenmekte güçlük çektiğini ve müzikli oyunlara katılmakta zorlandığını fark etmeli ve bunu anlamalıdır. Bir sosyal bilgiler öğretmeni disletik bir çocuğun grafik yorumlama ve harita okumada, kronolojik sıralamaları yorumlamada güçlük çekebileceğini bilmelidir. Bir beden eğitimi öğretmeni disletik bir çocuğun beden algısı ve koordinasyon bozuklukları yaşayacağını ve çoğu zaman toplu oyunda başarısızlık gösterebileceğini bilmelidir. Disleksi tamamen geçmez. Alınan eğitimlerle üstesinden gelinebilir" diye konuştu.

Seminer sonunda tüm öğretmen ve öğretmen adaylarına katılımlarından dolayı teşekkür eden Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, "İlk defa eğitim alanında bu kadar kalabalığı burada ağırlıyoruz. Salonunun doluluğu nedeniyle kapıdan dönen birçok kişi oldu. Seminerimizi ilerleyen zamanlarda belirleyeceğimiz bir program dahilinde tekrarlayacağız. Belediye Başkanımız Mesut Özakcan adına katılımlarınız için sizlere, böyle bir imkanı sunduğu için de başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:43 Kaynak: İHA

Efeler, Güncel
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