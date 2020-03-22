Öğretmenlerden "evde kalın" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Genel Öğretmenlerden 'evde kalın' mesajı - Son Dakika

Öğretmenlerden "evde kalın" mesajı

6 saat önce

Öğretmenlerden "evde kalın" mesajıDÜZCE – Milli Eğitim Bakanlığının korona virüsü nedeniyle okulları tatil etmesinin ardından Sağlık Bakanlığının "evde kalın" çağrısına uyan öğretmenler, birbirlerine videodan "Evde misin?

Öğretmenlerden "evde kalın" mesajı

DÜZCE – Milli Eğitim Bakanlığının korona virüsü nedeniyle okulları tatil etmesinin ardından Sağlık Bakanlığının "evde kalın" çağrısına uyan öğretmenler, birbirlerine videodan "Evde misin?" diye sordular. Evde kalan öğretmenler, çektikleri videoları birbirlerini etiketleyerek sosyal medyada paylaştılar.

Sağlık Bakanlığının "evde kalın" uyarısını dikkate alan Düzce Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğretmeleri, "Evde misin?" diye sorarak çektikleri videoları "Evde Kal" etiketiyle sosyal medyada paylaşarak birbirlerini etiketledi. Bazı öğretmenler anneleri ile bazı öğretmenler ise çocukları ile evde olduklarını belirterek, şunları söylediler:

"Biz evimizde okulumuzun açılacağı günü hasretle bekliyoruz. Sayın müdürüm Fatih Yazıcı siz evde misiniz? Rıfat hocam bizde evdeyiz. Evde güvende olduğumuzu düşünüyoruz. Boş vakitlerimiz çok fazla, bu vakitlerimizde kitap okumaya çalışıyoruz. Mahmut hocam sende evde misin? Teşekkür ederim Fatih hocam. Bizde boş vakitlerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Ayşe öğretmenim sizde evde misiniz? Teşekkürler Mahmut hocam. Bizde ailecek evdeyiz. Oyun oynuyoruz. Kitap okuyoruz. Eğlenmeye çalışıyoruz. Her şeyden önemlisi okulu bekliyoruz. Emel hocam sen evde misin? Biz evdeyiz. Oğlumla vakit geçiriyoruz. Sen neredesin Umur hocam."

Öğretmenlerin birbirlerini etiketleyerek yaptıkları paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Öğretmenlerden evde kalın mesajı

Düzce, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:57 Kaynak: İHA

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