Öğretmenlerden ibb önünde ismek protestosu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSMEK'in öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesi üzerine, yeniden görev almayı bekleyen öğretmenler belediye binası önünde açıklama yaptı. Açıklamada, yarı zamanlı çalışan öğretmenlerin mağdur edildiği belirtilerek, " İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi ve hiçbir siyasi ayrım gözetilmeksizin işe alınan yarı zamanlı çalışan öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır." denildi.





327 branş 800'e yakın programla 39 ilçede hizmet veren İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (İSMEK) 2018-2019 dönemi 30 Haziran'da sona ermişti. 2019-2020 eğitim dönemi öğretmen ihalesi ise kesin kayıtların tamamlanmasının ardından yapılması gerekçe gösterilerek iptal edildi. İhalenin yenilenmediği için mağdur olduklarını söyleyen öğretmenler İBB'nin Saraçhane binası önünde toplandı.





Grup adına yapılan açıklamada İSMEK'e öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesi sonrası, yarı zamanlı çalışan öğretmenlerin mağdur edildiği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:





"1996 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren İSMEK'te bugün ne yazık ki 40'a yakın kurs merkezinin kapatıldığını ve 2500'e yakın öğretmenin görevine son verildiğini görüyoruz. Bu zamana kadar basın açıklaması yapmayıp sessiz kalmamızın sebebi, 23 Eylül'de yapılması planlanan ihaleydi. Şimdiye kadar 2 yılda bir yenilen sözleşmeler 1 Temmuz'dan bu yana bekletilmekteydi. 23 Eylül'de yapılacağı söylenen ihalenin de iptal olması sebebiyle kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi ve hiçbir siyasi ayrım gözetilmeksizin işe alınan yarı zamanlı çalışan öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. İSMEK'te yarı zamanlı çalışan öğretmenler olarak bir an önce mağduriyetin giderilip, tekrardan öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz."





İBB'DEN AÇIKLAMA





İBB tarafından yapılan açıklamada ise "İSMEK'te 2018 – 2019 eğitim döneminde istihdam edilen kısmi zamanlı öğretmenlerin ihalesi 30 Haziran'da sonra ermişti. Yeni öğretmen ihtiyacı da 20 Eylül'de bitecek olan 'kesin kayıt' döneminin ardından belirlenecek. İSMEK'e ihtiyaç olması halinde yeni öğretmen alımları, sınav sonucunda şeffaf bir şekilde yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

- İstanbul