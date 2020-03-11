Öğretmenlerden İl Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret - Son Dakika

Karabük Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız ve beraberindeki aday öğretmenler ile birlikte İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret etti.



Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız ve bu yıl ataması yapılarak görevlerine başlayan 34 aday öğretmen okul dışı faaliyetler kapsamında İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret etti. Makam odasında öğretmenleri kabul eden İl Emniyet Müdürü Tuğ, teşkilatın hedefleri ve faaliyetleri hakkında öğretmenleri bilgilendirdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğ, öğretmenlere görevlerinde başarılar dileyerek hediye takdiminde bulundu. - KARABÜK