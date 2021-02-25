Öğretmenlerden İngilizce konuşma seferberliği - Son Dakika

Öğretmenlerden İngilizce konuşma seferberliği

25.02.2021 15:55
Öğretmenlerden İngilizce konuşma seferberliği, System.String[]

Pandemi sürecinde okullarda yüzyüze eğitimin olmaması sebebiyle Zoom üzerinden ders veren Öğretmenler, öğrencilerin daha iyi ingilizce konuşmabilmesi için ilginç projelere imza attı.

Pandemi sürecinde okullarda yüzyüze eğitimin olmaması sebebiyle Zoom üzerinden ders veren Öğretmenler, öğrencilerin daha iyi ingilizce konuşmabilmesi için ilginç projelere imza attı.

Balıkesir Kurtdereli Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmenlerinden Gülden Mutlu ve Altınoluk Fikriye Mehmet Elberk Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmenlerinden Gülizar Belkıs Gürsoy, e-Twinning - Speak Out projesiyle öğrencilere ingilizce dersini daha eğlenceli hale getirdiler. Pandemi nedeniyle yüzyüze eğitim göremeyen öğrencilere motivasyon sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projeye Romanya'dan 2, Türkiye'den de 6 olmak üzere toplamda 8 Öğretmen daha katıldı. Proje kapsamında 10 okuldaki yaklaşık 70 öğrenciye Zoom üzerinden konuşma etkinlikleri, ingilizce oyunlar ve eğitici seminerler düzenlenirken, Web 2.0 araçları üzerinden ise öğretmen ve öğrencilere ait oluşturulan avatarlar ile dersler daha eğlenceli hale geldi.

Bir çok öğrenci ingilizce konuşma pratiğini bu projeyle daha çabuk geliştirirken, İngilizce Öğretmenleri Ayşegül Can, Yelda Ercan, Benay İçkin, Melek Danalıoğlu, Neslihan Terzi, Dariana Andrisan, Mariela Gabriela Baba ve Aslı Şimşir de projeye katıldıktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. - BALIKESİR

Öğretmenlerden İngilizce konuşma seferberliği
Öğretmenlerden İngilizce konuşma seferberliği
Öğretmenlerden İngilizce konuşma seferberliği

Anadolu Lisesi, Altınoluk, Balıkesir, İngilizce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenlerden İngilizce konuşma seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek         
11:12
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış         
10:53
"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten         
10:49
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun         
08:49
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:35:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmenlerden İngilizce konuşma seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei