Öğretmenlerden 'İstiklal Marşı'na 100. Yıl' klibi - Son Dakika

Öğretmenlerden 'İstiklal Marşı'na 100. Yıl' klibi
06.03.2021 12:06
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu öğretmenleri İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu öğretmenleri İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Şehitler Ortaokulunda okul idaresi ve öğretmenler bir araya gelerek, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümü anısına İstiklal Marşı'nı 10 kıtasını okudukları bir klip çektiler.
Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. Yıl dönümü nedeniyle çektikleri klip için emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi. - KÜTAHYA
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