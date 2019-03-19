Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden 'Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Öğretmenlerden 'Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup öğretmen tarafından "kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlatıldı.

Öğretmenlerden 'Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup öğretmen tarafından "kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlatıldı.

Alanya Oba Ortaokulu'nun kütüphanesinde Türk Kızılayı tarafından oluşturulan platformda öğretmenler ve ve velilerin katılımıyla kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Toplumdaki farkındalığın artırılması amaçlanan etkinliği düzenleyen Obaköy Ortaokulu Türkçe öğretmeni Betül Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda öğretmenler olarak belirli gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu anlamda kanser hastalarının kendilerinin dikkatini çektiğini dile getiren Gümüş, " Onlar için ne yapabiliriz?' diye düşündüm. Öğretmenlerin örnek insanlar olduğunu düşündüğüm için de öğretmen arkadaşlarımla 'kan ve kök hücre bağışı' konusunu paylaştım. Onlar da karşı çıkmayınca bu hareketi başlattık." dedi.

Okulda görevli 23 öğretmenden 15'inin kök hücre bağışı kampanyasına katıldığını aktaran Gümüş, diğer öğretmenlerin ise sağlık koşulları nedeniyle katılmadığını bildirdi.

Gümüş, etkinlik kapsamında öğrenci velilerin de kendilerini bu anlamda yalnız bırakmadığını, kan bağışında bulunduğunu kaydetti.

Okul Müdürü Fevzi Yetkin ise Kızılay haftası nedeniyle düşünülen etkinliğin hayat geçirilmesinin okulları adına iyi bir örnek olduğunu söyledi. Kök hücre bağışında bulunarak bir farkındalık oluşturmayı istediklerini dile getiren Yetkin, "Bu işi teşvik etmek amacıyla düşündük. Gerekli izinleri aldıktan sonra da bu programı gerçekleştirdik. Kan bağışı da bu çalışma kapsamında okul velilerini işin içine alarak yapmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

İngilizce öğretmeni Seray Kaçar ise arkadaşları Betül Gümüş'ün katkı ve önerisiyle böyle bir projeye katkı sağladıkları için mutlu olduğunu belirtti. Bir hastaya bir can bekleyen kişiye katkılarının olmasının kendilerini mutlu edeceğini anlatan Kaçar, "Umarım örnek bir davranış yapıyoruz. İnsanlara örnek olmayı başarırız." ifadelerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:05 Kaynak: AA

Gümüş, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:17:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerden 'Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]