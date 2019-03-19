Öğretmenlerden 'Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup öğretmen tarafından "kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup öğretmen tarafından "kan ve kök hücre bağışı kampanyası" başlatıldı.



Alanya Oba Ortaokulu'nun kütüphanesinde Türk Kızılayı tarafından oluşturulan platformda öğretmenler ve ve velilerin katılımıyla kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Toplumdaki farkındalığın artırılması amaçlanan etkinliği düzenleyen Obaköy Ortaokulu Türkçe öğretmeni Betül Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda öğretmenler olarak belirli gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bu anlamda kanser hastalarının kendilerinin dikkatini çektiğini dile getiren Gümüş, " Onlar için ne yapabiliriz?' diye düşündüm. Öğretmenlerin örnek insanlar olduğunu düşündüğüm için de öğretmen arkadaşlarımla 'kan ve kök hücre bağışı' konusunu paylaştım. Onlar da karşı çıkmayınca bu hareketi başlattık." dedi.



Okulda görevli 23 öğretmenden 15'inin kök hücre bağışı kampanyasına katıldığını aktaran Gümüş, diğer öğretmenlerin ise sağlık koşulları nedeniyle katılmadığını bildirdi.



Gümüş, etkinlik kapsamında öğrenci velilerin de kendilerini bu anlamda yalnız bırakmadığını, kan bağışında bulunduğunu kaydetti.



Okul Müdürü Fevzi Yetkin ise Kızılay haftası nedeniyle düşünülen etkinliğin hayat geçirilmesinin okulları adına iyi bir örnek olduğunu söyledi. Kök hücre bağışında bulunarak bir farkındalık oluşturmayı istediklerini dile getiren Yetkin, "Bu işi teşvik etmek amacıyla düşündük. Gerekli izinleri aldıktan sonra da bu programı gerçekleştirdik. Kan bağışı da bu çalışma kapsamında okul velilerini işin içine alarak yapmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.



İngilizce öğretmeni Seray Kaçar ise arkadaşları Betül Gümüş'ün katkı ve önerisiyle böyle bir projeye katkı sağladıkları için mutlu olduğunu belirtti. Bir hastaya bir can bekleyen kişiye katkılarının olmasının kendilerini mutlu edeceğini anlatan Kaçar, "Umarım örnek bir davranış yapıyoruz. İnsanlara örnek olmayı başarırız." ifadelerinde bulundu.

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