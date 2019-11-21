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Öğretmenlerden müzik dinletisi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğretmenler tarafından bir konser verildi.

Öğretmenlerden müzik dinletisi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğretmenler tarafından bir konser verildi.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, öğrenci ve öğretmenler için 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Okulları tatil olmasıyla birlikte Şemdinli'de ise müzik öğretmenleri tarafından spor salonunda konser verildi. Yaklaşık 200 öğretmenin katıldığı etkinlikte, birbirinden güzel şarkılar seslendirildi. - HAKKARİ

Hakkari, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
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