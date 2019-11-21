Öğretmenlerden müzik dinletisi
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğretmenler tarafından bir konser verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğretmenler tarafından bir konser verildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, öğrenci ve öğretmenler için 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Okulları tatil olmasıyla birlikte Şemdinli'de ise müzik öğretmenleri tarafından spor salonunda konser verildi. Yaklaşık 200 öğretmenin katıldığı etkinlikte, birbirinden güzel şarkılar seslendirildi. - HAKKARİ
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